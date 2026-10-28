«Огромный прогресс»: Трамп анонсировал скорую встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассчитывает в ближайшее время провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского руководства Владимиром Зеленским. Об этом республиканец сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

«Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча. Я думаю, есть огромный прогресс», — заявил американский лидер.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных участниках переговоров, Трамп подтвердил, что рассчитывает на встречу с Путиным и Зеленским. При этом конкретные сроки и место проведения мероприятия он не назвал.

В Кремле пока не объявили сроки нового раунда переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информацию о дате встречи предоставят своевременно. Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что трёхсторонние переговоры России, Украины и США в Объединённых Арабских Эмиратах предварительно запланированы на 4 ноября. При этом окончательное подтверждение даты со стороны всех участников пока не поступало.