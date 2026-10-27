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Регион
Опубликовано 27 октября, 20:56

Переговоры России, США и Украины могут пройти 4 ноября: Раскрыты детали подготовки встречи в ОАЭ

Туск: Переговоры России, США и Украины могут пройти 4 ноября в ОАЭ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Трёхсторонние переговоры России, Украины и США в Объединённых Арабских Эмиратах предварительно запланированы на 4 ноября. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства страны, сообщает The Guardian.

По словам польского премьера, встреча должна состояться в Абу-Даби и будет посвящена вопросам урегулирования украинского конфликта. При этом окончательное подтверждение даты со стороны всех участников пока не поступало.

Туск также рассказал, что телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским лидером Владимиром Путиным состоялся после консультаций с американской стороной, Владимиром Зеленским и руководством Польши.

Как утверждает глава польского правительства, Стубб и Стёре заранее уведомили его о намерении связаться с Путиным. Европейские политики выразили готовность взять на себя политическую ответственность за этот контакт и подтвердили приверженность согласованной позиции «коалиции желающих».

После разговора с российским президентом Стубб сообщил Туску о его итогах. Польский премьер охарактеризовал впечатления европейской стороны от перспектив переговоров в Абу-Даби как «очень сдержанный оптимизм».

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Ранее Life.ru сообщал, что Москва, Вашингтон и Киев готовятся возобновить переговоры в первой половине ноября. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что российская сторона готова приступить к ним после 4 ноября. Одной из основных тем встречи должны стать вопросы безопасности России и Украины после завершения конфликта.

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Наталья Демьянова
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