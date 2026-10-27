Переговоры России, США и Украины могут пройти 4 ноября: Раскрыты детали подготовки встречи в ОАЭ

Трёхсторонние переговоры России, Украины и США в Объединённых Арабских Эмиратах предварительно запланированы на 4 ноября. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства страны, сообщает The Guardian.

По словам польского премьера, встреча должна состояться в Абу-Даби и будет посвящена вопросам урегулирования украинского конфликта. При этом окончательное подтверждение даты со стороны всех участников пока не поступало.

Туск также рассказал, что телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским лидером Владимиром Путиным состоялся после консультаций с американской стороной, Владимиром Зеленским и руководством Польши.

Как утверждает глава польского правительства, Стубб и Стёре заранее уведомили его о намерении связаться с Путиным. Европейские политики выразили готовность взять на себя политическую ответственность за этот контакт и подтвердили приверженность согласованной позиции «коалиции желающих».

После разговора с российским президентом Стубб сообщил Туску о его итогах. Польский премьер охарактеризовал впечатления европейской стороны от перспектив переговоров в Абу-Даби как «очень сдержанный оптимизм».