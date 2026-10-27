В Кремле пообещали своевременно сообщить дату новых переговоров по Украине

В Кремле пока не объявили сроки нового раунда переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что информацию о дате встречи предоставят своевременно.

«Своевременно сообщим», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что трёхсторонние переговоры России, Украины и США в Объединённых Арабских Эмиратах предварительно запланированы на 4 ноября. При этом окончательное подтверждение даты со стороны всех участников пока не поступало.

Напомним, подготовка нового раунда переговоров началась после консультаций представителей США, Украины и европейских стран в Осло 20 октября. По итогам встречи со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге российский лидер подтвердил готовность Москвы возобновить трёхсторонние переговоры ориентировочно в десятых числах ноября. 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сами инициировали телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.