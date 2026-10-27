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Регион
Опубликовано 27 октября, 19:08

Ушаков: Встреча Путина и Зеленского имеет смысл на финальном этапе переговоров

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского имеет наибольший смысл после завершения переговорного процесса, когда стороны подготовят документы о долгосрочном урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести».

«Было подчеркнуто, что, конечно, в принципе контакт на уровне руководителей Украины и России имеет самый большой смысл после того, как закончится переговорный процесс, будут выработаны какие-то документы, а именно в контексте долгосрочного урегулирования на Украине», — пояснил представитель Кремля.

По словам Ушакова, к моменту возможной встречи лидеров переговорные делегации должны согласовать основные положения будущих договорённостей. После этого президенты смогут ознакомиться с подготовленными документами и при достижении согласия подписать их.

Тема прямого диалога Путина и Зеленского поднималась 27 октября во время телефонных переговоров российского президента с лидерами Финляндии и Норвегии. Александр Стубб и Йонас Гар Стёре передали Москве информацию о желании Зеленского встретиться с Путиным.

В ответ российский лидер вновь подтвердил, что готов принять Зеленского в Москве. Как уточнил Ушаков, украинскому политику в случае приезда обеспечат все необходимые условия, в том числе гарантии безопасности.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Путин уже высказывался о возможности личной встречи с Зеленским. Российский президент подчёркивал, что не отказывается от таких контактов, однако считает необходимым предварительно согласовать условия долгосрочного мирного урегулирования. Встреча лидеров, по его мнению, должна завершать переговорный процесс, а не заменять его.

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Наталья Демьянова
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