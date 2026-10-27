«Пусть приезжает»: Ушаков передал ответ Путина на просьбу Зеленского о прямых переговорах

Президент России Владимир Путин вновь подтвердил готовность встретиться с Владимиром Зеленским в Москве, если тот действительно заинтересован в прямых переговорах. Украинскому лидеру в таком случае гарантируют необходимые условия, включая безопасность. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Наш начальник повторил, что, если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности», — рассказал Ушаков.

По словам представителя Кремля, вопрос возможной встречи подняли президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время телефонного разговора с Путиным 27 октября. Европейские лидеры передали российскому президенту информацию о желании Зеленского провести переговоры напрямую.

При этом Москва считает, что встреча на высшем уровне должна стать завершающим этапом переговорного процесса, а не его отправной точкой. Сначала делегациям необходимо согласовать документы, касающиеся долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

«Будут выработаны какие-то документы, а именно в контексте долгосрочного урегулирования на Украине, и после этого лидеры двух стран могли бы встретиться. Переговорщики были бы готовы им доложить документы, а лидеры в свою очередь были бы готовы их подписать», — пояснил помощник президента.

Телефонные переговоры Путина со Стуббом и Стёре состоялись по инициативе финской и норвежской сторон. Разговор продолжался около полутора часов. Одной из центральных тем стало урегулирование конфликта на Украине, в том числе перспективы возобновления прямого диалога.