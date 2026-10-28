Россию и США предупредили о планах ЕС сорвать договорённости по Украине
Эксперт Пинчук: ЕС может помешать договорённостям России и США по Украине
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Возможные договорённости России и США по Украине могут столкнуться с противодействием европейских участников процесса, считает бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. По его оценке, Москву беспокоит именно риск того, что достигнутые соглашения начнут блокировать другие стороны.
С этим обстоятельством политический обозреватель «Царьграда» связывал активизацию телефонных контактов европейских лидеров с российским руководством. Он подчеркнул, что даже согласование позиций Москвы и Вашингтона само по себе не исключает препятствий со стороны ЕС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ближайшие переговоры в Абу-Даби планируются в трёхстороннем формате: с участием России, США и Украины. Подключение европейских представителей на этом этапе не предусмотрено. Меж тем, по сведениям Euronews, Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию, которую может возглавить руководитель аппарата председателя ЕК Бьерн Зайберт.