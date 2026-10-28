Возможные договорённости России и США по Украине могут столкнуться с противодействием европейских участников процесса, считает бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. По его оценке, Москву беспокоит именно риск того, что достигнутые соглашения начнут блокировать другие стороны.

С этим обстоятельством политический обозреватель «Царьграда» связывал активизацию телефонных контактов европейских лидеров с российским руководством. Он подчеркнул, что даже согласование позиций Москвы и Вашингтона само по себе не исключает препятствий со стороны ЕС.