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Регион
Опубликовано 28 октября, 15:59

Россию и США предупредили о планах ЕС сорвать договорённости по Украине

Эксперт Пинчук: ЕС может помешать договорённостям России и США по Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Возможные договорённости России и США по Украине могут столкнуться с противодействием европейских участников процесса, считает бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. По его оценке, Москву беспокоит именно риск того, что достигнутые соглашения начнут блокировать другие стороны.

С этим обстоятельством политический обозреватель «Царьграда» связывал активизацию телефонных контактов европейских лидеров с российским руководством. Он подчеркнул, что даже согласование позиций Москвы и Вашингтона само по себе не исключает препятствий со стороны ЕС.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ближайшие переговоры в Абу-Даби планируются в трёхстороннем формате: с участием России, США и Украины. Подключение европейских представителей на этом этапе не предусмотрено. Меж тем, по сведениям Euronews, Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию, которую может возглавить руководитель аппарата председателя ЕК Бьерн Зайберт.

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Борис Эльфанд
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