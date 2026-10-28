Названо имя главы делегации ЕС на переговорах по Украине в Абу-Даби
Euronews: ЕС направит делегацию во главе с Зайберт на встречу по Украине в ОАЭ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Еврокомиссия и Евросовет намерены направить совместную делегацию на следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который планируется провести в Абу-Даби. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники.
В состав группы должны войти высокопоставленные европейские чиновники. Возглавить делегацию может Бьерн Зайберт — руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и один из её ближайших соратников.
«Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную группу высокопоставленных чиновников для участия в следующем раунде переговоров», — говорится в публикации.
Обсуждаемый формат предполагает возможное участие представителей четырёх сторон: России, Украины, США и Евросоюза.
Ранее Life.ru сообщал, что Кремль не предусматривает участия европейских представителей в ближайшем раунде переговоров по Украине в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что встреча в первой половине ноября планируется в трёхстороннем формате — с участием России, США и Украины. При этом он не исключил возможности расширения состава участников в будущем.