Названо имя главы делегации ЕС на переговорах по Украине в Абу-Даби

Еврокомиссия и Евросовет намерены направить совместную делегацию на следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который планируется провести в Абу-Даби. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники.

В состав группы должны войти высокопоставленные европейские чиновники. Возглавить делегацию может Бьерн Зайберт — руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и один из её ближайших соратников.

«Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную группу высокопоставленных чиновников для участия в следующем раунде переговоров», — говорится в публикации.

Обсуждаемый формат предполагает возможное участие представителей четырёх сторон: России, Украины, США и Евросоюза.