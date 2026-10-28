Позиция европейских стран может осложнить предстоящие трёхсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала, комментируя подход главаря киевского руководства Владимира Зеленского к возможному мирному соглашению.

По мнению бывшего военного, европейские политики продолжают поддерживать у экс-комика надежду на благоприятное для Киева развитие событий. Уилкерсон считает, что подобные ожидания мешают украинской стороне пересмотреть свою переговорную позицию.

«В Европе творится много безумия. И это безумие даёт Зеленскому призрачную надежду. И пока ему эту надежду дарят, глава киевского режима будет цепляться за неё и настаивать на всём, что хоть как-то её подкрепляет. Прежде всего речь идёт о прекращении огня вместо немедленного перехода к мирному урегулированию», — заявил Уилкерсон.

Аналитик полагает, что Киев продолжит настаивать на прекращении боевых действий до заключения полноценного мирного соглашения. По его оценке, европейская поддержка укрепляет эту позицию и может затруднить поиск компромисса на переговорах.

Уилкерсон также выразил сомнение в готовности Зеленского учитывать сложившуюся обстановку при обсуждении условий урегулирования. По мнению отставного полковника, экс-комик пока не демонстрирует необходимой гибкости в подходе к дипломатическому процессу.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обсуждает с европейскими лидерами возможность их прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. О продолжающихся консультациях рассказал советник по коммуникациям офиса Зеленского Дмитрий Литвин. При этом он не раскрыл состав участников переговоров и не сообщил, удалось ли сторонам достичь каких-либо договорённостей. Информации о сроках возможных контактов европейских руководителей с российским президентом также не поступало.