Reuters: Финляндия и Норвегия нарушили прежнюю линию ЕС звонком Путину

Телефонный разговор президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным стал заметным отступлением от прежней дипломатической линии европейских государств. После начала конфликта на Украине большинство западноевропейских лидеров избегали прямых контактов с Кремлём. На изменение этой практики обратило внимание агентство Reuters.

По оценке агентства, Хельсинки и Осло стремятся сохранить влияние на переговорный процесс, в котором ведущую роль сейчас играют Москва и Вашингтон. Европейские столицы опасаются оказаться в стороне от обсуждения будущих договорённостей по Украине.

Дополнительную обеспокоенность европейцев вызвали последние решения администрации Дональда Трампа. Reuters обращает внимание на смягчение американских санкций против России и договорённости о поставках российского дизельного топлива в США. Одновременно отношения Вашингтона и Киева переживают серьёзные трудности, что усиливает неопределённость для европейских союзников Украины.

Инициаторами звонка выступили сами Стубб и Стёре. Разговор состоялся 27 октября из Хельсинки и был связан с подготовкой предстоящих встреч в Абу-Даби. При этом оба политика действовали от имени собственных государств, а не всей Европы.

Стубб объяснил необходимость прямого диалога тем, что Финляндия и Норвегия имеют общую границу с Россией, а итоги украинского конфликта непосредственно повлияют на безопасность Северной Европы. В свою очередь, Стёре выступил за снижение напряжённости. Оба лидера подтвердили намерение продолжать поддержку Украины.

Однако полного прекращения контактов между Москвой и европейскими столицами не было. Источник Reuters, близкий к Кремлю, утверждает, что в июле 2026 года с Путиным по телефону разговаривал президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам собеседника агентства, эта беседа не получила публичного освещения и не принесла заметных результатов.

В Кремле по итогам разговора со Стуббом и Стёре напомнили, что долгосрочное урегулирование возможно только при учёте законных интересов России. При этом Reuters отмечает, что официальное сообщение российской стороны не свидетельствует об изменении ранее обозначенной позиции Москвы.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Кремле оценивали возможную роль Стубба в урегулировании конфликта. Дмитрий Песков тогда пояснил, что конструктивный вклад финского президента будет зависеть от содержания его предложений, а не от повторения позиции Брюсселя.

Кроме того, Life.ru выяснил, что нынешний телефонный разговор стал первым контактом Путина и Стубба. С норвежским премьером российский лидер не общался по телефону с 31 марта 2022 года. А в беседе с Life.ru политолог Дмитрий Солонников предположил, что европейцы могли использовать нынешние переговоры для проверки способности Стубба выступать посредником в дальнейшем диалоге с Москвой.