«Проверка боем»: Политолог объяснил, зачем Стубб и Стёре звонили Путину и как это преподнесут Зеленскому

Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным мог стать своеобразной «проверкой боем» для финского лидера. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Как он напомнил, в Европе сейчас присматриваются к Стуббу как к возможному переговорщику с Москвой.

Эксперт считает, что европейские страны стремятся активнее включиться в дипломатический процесс на фоне контактов России и США. Для этого им необходимо определить политика, который мог бы представлять европейские интересы в потенциальных переговорах.

Видимо, сейчас его проверяли: как он может говорить с Путиным, насколько он держит удар, насколько его будут слушать в данной ситуации. Дмитрий Солонников Политолог, директор Института современного государственного развития

По мнению политолога, участие норвежского премьера могло быть связано с желанием дополнительно оценить переговорные способности Стубба. Эксперт не исключил, что Стёре выступал в роли наблюдателя, который впоследствии сможет поделиться впечатлениями с другими европейскими лидерами.

«Вполне логично, что это была такая «проверка боем» — посмотрели, насколько Стубб может быть переговорщиком от всей Европы», — заявил он.

Ещё одной возможной причиной звонка Солонников назвал вопросы безопасности судоходства в Балтийском и северных морях. По его версии, Финляндию и Норвегию может беспокоить перспектива возобновления поставок российских товаров в США и то, как европейские страны будут действовать в отношении перевозящих их судов. При этом сведений о том, что данная тема действительно обсуждалась с Путиным, нет.

Отдельно политолог объяснил, как итоги разговора могут представить Владимиру Зеленскому. По его предположению, европейские лидеры заявят, что действовали в интересах Киева и пытались усилить давление на Москву, добиваясь деэскалации и прекращения ударов по украинской инфраструктуре.

«Зеленскому скажут, что это сделано в его поддержку, что от Москвы требовали прекратить удары по энергосистеме и портовым сооружениям Украины», — считает Солонников.

Напомним, телефонный разговор Путина со Стуббом и Стёре состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Политики обсуждали украинский конфликт, дипломатические усилия по его завершению и региональную безопасность. При этом в Хельсинки подчеркнули, что Стубб и Стёре выступали от имени своих государств, а не всей Европы.