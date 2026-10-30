В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности обсуждать территории

В Кремле приняли к сведению заявление Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос, однако дата следующего раунда переговоров России, США и Украины пока не согласована. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Украинский политик допускает обсуждение территорий исключительно на уровне глав государств, оставляя остальные темы переговорным группам. Встречу делегаций планируют провести в Абу-Даби после 4 ноября, однако Москва пока не подтвердила названную Киевом дату 10 ноября.

«Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», — уточнил Ушаков.

Сроки консультаций, по оценке представителя Кремля, будут зависеть от ситуации на фронте и общей обстановки. Участие европейских представителей в трёхстороннем формате пока не предусмотрено. Первый раунд после продолжительной паузы российская сторона рассматривает как подготовительный.

Комментируя гуманитарную миссию в Алёшках Херсонской области, Ушаков отметил, что всё проходит нормально. Для доставки помощи и эвакуации жителей Москва и Киев при посредничестве США согласовали временное прекращение огня. В город направилась колонна с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости.