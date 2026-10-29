Ушаков: Атаки ВСУ 4 ноября могут повлиять на настрой России к переговорам

Масштабные атаки ВСУ во время празднования Дня народного единства 4 ноября могут повлиять на настрой российской стороны перед новыми переговорами по Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля пояснил, что Москва намерена объявить о возобновлении трёхсторонних переговоров с США и Украиной после праздника. Однако дальнейшее развитие событий будет зависеть в том числе от действий Киева в ближайшие дни.

«Мы ещё посмотрим, как украинские наши соперники там поведут себя в эти дни. Это же тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбёжки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение. Это логично», — подчеркнул Ушаков.

Он уточнил, что переговоры в любом случае не состоятся до Дня народного единства. Вместе с тем помощник президента не исключил изменения предварительных планов.

«Мы говорили, что как раз объявим о возобновлении трёхсторонних переговоров после нашего праздника. Ну, так имелось в виду. Как сейчас это будет, я не знаю, может, поменяется», — пояснил он.