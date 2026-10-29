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Опубликовано 29 октября, 15:26

«‎Рано или поздно придётся»: Ушаков счёл неизбежным диалог с несимпатичными людьми из ЕС

Ушаков: России придётся вести диалог с не очень симпатичными людьми из ЕС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия в перспективе может вернуться к переговорам с представителями Евросоюза, несмотря на существующие разногласия. Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста ИС «Вести».

«Ну, рано или поздно придётся говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны», — заявил дипломат.

Так Ушаков прокомментировал возможность будущего диалога между Москвой и Брюсселем. Российская сторона не исключает контактов с европейскими политиками даже при сохранении серьёзных противоречий.

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Ранее Life.ru сообщал, что Ушаков назвал диалог с Европой необходимым для урегулирования конфликта на Украине. Обсуждать возможные договорённости только с Киевом недостаточно, поскольку европейские страны оказывают Украине существенную поддержку. При этом предстоящие трёхсторонние переговоры России, США и Украины пока планируются без участия представителей ЕС.

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Наталья Афонина
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