«Рано или поздно придётся»: Ушаков счёл неизбежным диалог с несимпатичными людьми из ЕС
Ушаков: России придётся вести диалог с не очень симпатичными людьми из ЕС
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Россия в перспективе может вернуться к переговорам с представителями Евросоюза, несмотря на существующие разногласия. Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста ИС «Вести».
«Ну, рано или поздно придётся говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны», — заявил дипломат.
Так Ушаков прокомментировал возможность будущего диалога между Москвой и Брюсселем. Российская сторона не исключает контактов с европейскими политиками даже при сохранении серьёзных противоречий.
Ранее Life.ru сообщал, что Ушаков назвал диалог с Европой необходимым для урегулирования конфликта на Украине. Обсуждать возможные договорённости только с Киевом недостаточно, поскольку европейские страны оказывают Украине существенную поддержку. При этом предстоящие трёхсторонние переговоры России, США и Украины пока планируются без участия представителей ЕС.