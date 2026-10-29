«‎Рано или поздно придётся»: Ушаков счёл неизбежным диалог с несимпатичными людьми из ЕС

Россия в перспективе может вернуться к переговорам с представителями Евросоюза, несмотря на существующие разногласия. Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста ИС «Вести».

«Ну, рано или поздно придётся говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны», — заявил дипломат.

Так Ушаков прокомментировал возможность будущего диалога между Москвой и Брюсселем. Российская сторона не исключает контактов с европейскими политиками даже при сохранении серьёзных противоречий.