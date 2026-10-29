Европа спорит из-за звонка Путину: Песков призвал поддержать тех, кто готов говорить с РФ

В Кремле выступили за сохранение контактов с европейскими политиками, которые готовы обсуждать отношения с Москвой, несмотря на разногласия внутри Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные инициативы заслуживают поддержки, особенно на фоне постоянных призывов ряда стран ЕС усиливать давление на РФ. Об этом представитель Кремля рассказал Первому каналу.

По словам Пескова, из европейских столиц регулярно звучат заявления о необходимости продолжать жёсткую политику в отношении России. Однако даже в такой обстановке находятся государственные деятели, которые считают переговоры необходимыми.

«Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Так Песков ответил на вопрос о дальнейших перспективах диалога с Европой после телефонных переговоров Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Разговор состоялся 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло, однако вызвал неоднозначную реакцию среди европейских союзников. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично выразила недовольство тем, что переговоры не были согласованы с другими странами Европы. Скептически к инициативе отнёсся и глава шведского правительства Ульф Кристерссон, заявивший о невысоких ожиданиях от подобных контактов. При этом Финляндия и Норвегия подчеркнули, что действовали от имени собственных государств, а не всего европейского сообщества.

Ранее Дмитрий Песков назвал реакцию представителей Дании, Эстонии и ряда других государств на разговор лидеров РФ, Финляндии и Норвегии «очень истеричной», дав понять, что стремление отдельных политиков поговорить с Москвой встретило сопротивление их соседей.