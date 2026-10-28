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Регион
Опубликовано 28 октября, 21:58

Песков назвал истеричной реакцию ряда стран ЕС на звонок Стубба и Стёре Путину

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Некоторые европейские страны крайне эмоционально отреагировали на телефонный разговор президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

«Сразу последовала такая очень истеричная реакция из Дании, из Эстонии, из других стран», — отметил представитель Кремля.

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Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство телефонным разговором Стубба и Стёре с Путиным. Она заявила, что крайне скептически относится к инициативе Финляндии и Норвегии, поскольку та не была согласована с европейскими союзниками. При этом финский президент охарактеризовал состоявшуюся беседу как откровенную и содержательную.

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Александр Юнашев
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