Песков назвал истеричной реакцию ряда стран ЕС на звонок Стубба и Стёре Путину

Некоторые европейские страны крайне эмоционально отреагировали на телефонный разговор президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

«Сразу последовала такая очень истеричная реакция из Дании, из Эстонии, из других стран», — отметил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство телефонным разговором Стубба и Стёре с Путиным. Она заявила, что крайне скептически относится к инициативе Финляндии и Норвегии, поскольку та не была согласована с европейскими союзниками. При этом финский президент охарактеризовал состоявшуюся беседу как откровенную и содержательную.