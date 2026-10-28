Европа ищет общий подход к переговорам с Россией: О чём договорились Павел и Стубб

Президенты Чехии и Финляндии Петр Павел и Александер Стубб обсудили возможность выработки единой европейской позиции по мирным переговорам вокруг Украины. Лидеры двух стран также выступили за продолжение дипломатических контактов с участием всех заинтересованных сторон. Об этом сообщает чешское издание Novinky со ссылкой на канцелярию президента Чехии.

Телефонный разговор состоялся 28 октября. Одной из его главных тем стали итоги переговоров Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным, прошедших накануне.

В Праге подчеркнули, что возможные мирные договорённости должны предусматривать надёжные гарантии безопасности не только для Украины, но и для Европы. Павел и Стубб сошлись во мнении, что обсуждение урегулирования необходимо продолжать в различных форматах с привлечением всех заинтересованных участников.

Напомним, Александр Стубб и Йонас Гар Стёре провели телефонные переговоры с российским президентом 27 октября по собственной инициативе. В совместном заявлении они уточнили, что выступали исключительно от имени Финляндии и Норвегии, а не всей Европы. Контакты были связаны в том числе с подготовкой следующего раунда переговоров по Украине в Абу-Даби.