Вместо 30 минут — 1,5 часа: Появились детали разговора Путина со Стуббом и Стёре

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре подробно остановился на средневековой истории славян и причинах украинского конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трёх человек, знакомых с содержанием беседы.

Значительную часть разговора российский лидер посвятил историческому контексту и тому, что в Кремле называют первопричинами конфликта. Путин также предупредил собеседников о сложностях, с которыми Европа может столкнуться при отстаивании своей позиции на будущих переговорах с Москвой.

Изначально беседа должна была продлиться менее получаса, однако в итоге заняла около 90 минут. Стубб и Стёре не перебивали российского президента. Один из собеседников газеты объяснил такую реакцию желанием европейских лидеров оценить готовность Путина к диалогу. При этом вопрос немедленного прекращения огня, на котором настаивает Киев, практически не обсуждался.

Позднее Стубб охарактеризовал беседу как прямую и предметную. Он подчеркнул, что исход украинского конфликта имеет непосредственное значение для безопасности двух североевропейских стран.