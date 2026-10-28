Вместо 30 минут — 1,5 часа: Появились детали разговора Путина со Стуббом и Стёре
FT: Путин рассказал лидерам Финляндии и Норвегии о славянской истории
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре подробно остановился на средневековой истории славян и причинах украинского конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трёх человек, знакомых с содержанием беседы.
Значительную часть разговора российский лидер посвятил историческому контексту и тому, что в Кремле называют первопричинами конфликта. Путин также предупредил собеседников о сложностях, с которыми Европа может столкнуться при отстаивании своей позиции на будущих переговорах с Москвой.
Изначально беседа должна была продлиться менее получаса, однако в итоге заняла около 90 минут. Стубб и Стёре не перебивали российского президента. Один из собеседников газеты объяснил такую реакцию желанием европейских лидеров оценить готовность Путина к диалогу. При этом вопрос немедленного прекращения огня, на котором настаивает Киев, практически не обсуждался.
Позднее Стубб охарактеризовал беседу как прямую и предметную. Он подчеркнул, что исход украинского конфликта имеет непосредственное значение для безопасности двух североевропейских стран.
Ранее Life.ru сообщал, что Стубб и Стёре сами запросили разговор с Путиным за три-четыре дня до переговоров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что, несмотря на плотный график российского лидера, 27 октября для беседы удалось найти время. Он охарактеризовал разговор как обстоятельный и содержательный. Президент Финляндии и премьер Норвегии участвовали в нём от имени своих государств, а не в качестве представителей всей Европы.