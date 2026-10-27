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Регион
Опубликовано 27 октября, 20:53

Стубб и Стёре запросили разговор с Путиным за три-четыре дня

Обложка © Life.ru, © ТАСС / PAWEL SUPERNAK, MARTIN DIVISEK

Обложка © Life.ru, © ТАСС / PAWEL SUPERNAK, MARTIN DIVISEK

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обратились с просьбой о телефонных переговорах с Владимиром Путиным всего за три-четыре дня до разговора. Несмотря на плотное расписание российского лидера, в Кремле нашли возможность организовать беседу. Подробности сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Запрос поступил в конце прошлой недели. Европейским политикам сразу дали понять, что выбрать время будет непросто: у Путина запланированы два крупных международных мероприятия, требующих серьёзной подготовки.

«Им было сказано, что у Владимира Путина крайне перегружена эта неделя», — рассказал помощник главы государства.

Тем не менее российский лидер смог выделить время для переговоров 27 октября. Звонок состоялся в период подготовки к его выступлению на газовом форуме. Беседа со Стуббом и Стёре продолжалась около полутора часов. Ушаков охарактеризовал её как обстоятельную и содержательную.

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Для Александера Стубба состоявшийся телефонный разговор стал первым прямым контактом с Владимиром Путиным с момента вступления в должность президента Финляндии. Как сообщал Life.ru, Стубб и Стёре вместе позвонили российскому лидеру из Хельсинки. Беседа стала продолжением консультаций, которые прошли 20 октября в Осло. Финский президент впоследствии назвал разговор откровенным и содержательным, а норвежский премьер сообщил, что стороны также затронули вопрос снижения напряжённости.

Больше новостей о международных переговорах, отношениях России с европейскими странами и дипломатических инициативах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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