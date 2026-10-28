«‎Ситуация хуже»: В Финляндии раскрыли смысл звонка Стубба и Стёре Путину

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре могли выступить неофициальными посредниками между Европой и Россией в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным. Выбор именно этих политиков вряд ли был случайным, полагает финская газета Ilta-Sanomat.

Хотя Стубб подчеркнул, что участники звонка представляли исключительно собственные государства, автор публикации считает их фактическими посланниками европейских стран. По оценке издания, у Европы нет единого лидера, способного напрямую донести до Москвы позицию по украинскому конфликту.

«Участие Стубба и Стёре может указывать на то, что ситуация хуже, чем кто-либо на Западе осмеливался бы предположить», — говорится в материале.

При этом журналист отмечает, что определённые надежды на дипломатический прорыв не оправдались: российский президент продемонстрировал неизменность своей позиции по урегулированию.

Телефонная беседа состоялась 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло. Политики обсудили недавние консультации в норвежской столице, визит американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, а также гуманитарную операцию и временный режим тишины в районе Алёшек.

Ранее Life.ru сообщал о реакции помощника президента Юрия Ушакова на возможное недовольство европейских партнёров звонком. Он отметил, что Стубб и Стёре встречались со Стивом Уиткоффом как до, так и после поездки американского представителя в Петербург. Таким образом, выбор участников разговора имел вполне объяснимую дипломатическую логику.