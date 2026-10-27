Ушаков: Стубба и Стёре «не съедят» в Европе за звонок Путину

Финляндия и Норвегия могут столкнуться с критикой европейских партнёров после прямых контактов с Москвой. Однако серьёзных последствий для руководства этих стран помощник президента России Юрий Ушаков не ожидает. Своим мнением он поделился с журналистом Александром Юнашевым.

Ушаков допустил критику Финляндии и Норвегии в ЕС за контакты с Россией. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE

Поводом для комментария стали переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По информации Кремля, стороны обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта.

Ушаков считает, что именно эти два государства первыми вышли на контакт с российской стороной неслучайно. Незадолго до этого их представители участвовали в консультациях с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом, который затем отправился в Санкт-Петербург на встречу с Путиным.

«Эти двое встречались с американским посланником Уиткоффом до его приезда в Петербург и после. Так что логика вполне просматривается», — отметил помощник президента.

По его оценке, такая дипломатическая активность может вызвать недовольство у других европейских политиков. Тем не менее Ушаков полагает, что критикой дело и ограничится, а лидеров Финляндии и Норвегии, как он выразился, «не съедят».