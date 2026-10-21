Не убедили: Ушаков оценил перемены в позиции Европы по Украине
Ушаков: Новые нюансы в позиции Европы не полностью устроили Россию
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Американская сторона заметила некоторые изменения в позиции европейцев на переговорах по Украине в Осло, однако Москву они удовлетворяют далеко не полностью. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
По словам представителя Кремля, Уиткофф рассказал российской стороне о новых нюансах в поведении участников консультаций. Речь шла не только о европейских лидерах, но и о представителях Еврокомиссии и НАТО.
«Они нам об этом сказали, но нас эти нюансы, так сказать, не полностью удовлетворяют», — пояснил Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
При этом помощник российского лидера не уточнил, какие именно изменения заметили американцы и что в них не устроило Москву. Накануне визита в Россию Уиткофф провёл в норвежской столице встречи с Владимиром Зеленским и представителями европейских стран.
Ранее Life.ru сообщал, что сам Уиткофф назвал консультации в Осло продуктивными и заявил о подвижках в обсуждении украинского урегулирования. После этого американский спецпосланник провёл с Путиным более трёх часов в Константиновском дворце Петербурга.
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