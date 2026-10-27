Стубб: Мир переживает «эпоху тьмы» и исторический переломный момент

Мир вступил в «эпоху тьмы» и переживает исторический перелом, сопоставимый с событиями 1918, 1945 и 1989 годов. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб на церемонии открытия учебного года в Колледже Европы в бельгийском Брюгге.

По словам финского лидера, эпоха, наступившая после окончания холодной войны, завершилась, а мировой порядок переживает серьёзные изменения. Стубб сравнил нынешнюю ситуацию с историческими поворотами, связанными с окончанием двух мировых войн и падением Берлинской стены.

«В каком-то смысле я начинал учёбу в эпоху света, а вы начинаете учёбу в эпоху тьмы», — обратился президент к студентам.

Стубб пояснил, что 30 лет назад будущее выглядело значительно оптимистичнее. Сегодня же международные правила всё чаще нарушаются, число вооружённых конфликтов растёт, а торговля, энергетика и технологии превращаются в инструменты политического давления.

Рассуждая о происходящем, политик сослался на книгу американского философа и теолога Рейнгольда Нибура «Дети света и дети тьмы». При этом Стубб призвал молодое поколение не поддаваться пессимизму и выразил надежду, что именно ему удастся вернуть мир к «эпохе света».

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Стубб якобы предупредил Владимира Зеленского о возможных неприятностях в случае упущенного шанса на мирное урегулирование. Соответствующий разговор состоялся в Осло, где экс-комик участвовал в переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. После встречи Стубб заявил, что сторонам удалось согласовать отдельные элементы возможного мирного урегулирования.