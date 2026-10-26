Евросоюз рискует оказаться в положении просителя, добиваясь участия в переговорах по украинскому конфликту. К такому выводу пришёл обозреватель Алессандро Бартолони в статье для итальянского издания L'Antidiplomatico.

Автор считает, что Брюссель сам ослабил свои дипломатические позиции, годами делая ставку на санкции, военную поддержку Киева и политическую изоляцию Москвы. Теперь же европейские власти обсуждают возможность назначения специального представителя для контактов с Россией.

«Как получилось, что одному из крупнейших экономических и политических союзов приходится выпрашивать у других себе место за столом переговоров», — задаётся вопросом обозреватель.

Поводом для такой оценки стало обсуждение кандидатуры европейского переговорщика. По данным публикации, идею назначения специального представителя допустил президент Чехии Петр Павел, а среди возможных кандидатов фигурирует президент Финляндии Александр Стубб.

Бартолони полагает, что проблема Евросоюза заключается не столько в отсутствии подходящего дипломата, сколько в нежелании пересматривать собственную стратегию. По его мнению, отказ обсуждать смягчение санкций лишает Брюссель одного из потенциальных инструментов переговоров. Между тем США продолжают прямые контакты с Россией. В частности, Life.ru сообщал о встрече Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом, который привёз в Петербург предложения, подготовленные после консультаций с Киевом и европейцами.

При этом европейские структуры уже выразили намерение добиться участия в предстоящих переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Как сообщал Euronews, Брюссель опасается, что ключевые условия возможного соглашения будут согласованы без непосредственного участия Евросоюза.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции помощника президента России Юрия Ушакова. Он считает, что для урегулирования украинского конфликта необходимо вести диалог не только с Киевом, но и с европейскими странами. По словам представителя Кремля, поддержка Украины со стороны ЕС делает позицию Брюсселя важным фактором переговорного процесса.