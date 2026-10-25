Не только Киев: Ушаков объяснил, почему без диалога с Европой не решить конфликт на Украине

России необходимо вести диалог по украинскому урегулированию не только с Киевом, но и с Евросоюзом, который, по оценке Москвы, выступает за продолжение конфликта. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает», — сказал представитель Кремля.

Ушаков допустил, что именно позиция европейских стран может оказаться определяющей для дальнейшего переговорного процесса. По его мнению, поддержка Киева со стороны ЕС делает участие европейских государств в обсуждении урегулирования особенно важным.

При этом ближайший раунд переговоров пока готовится без участия Брюсселя. Как ранее сообщал Life.ru, в первой половине ноября в Абу-Даби планируется встреча представителей России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что расширение формата в будущем не исключается.

Ранее Life.ru рассказывал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф привёз в Россию предложения по урегулированию конфликта, подготовленные после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. Документы были переданы Москве во время встречи Уиткоффа с Владимиром Путиным 21 октября в Санкт-Петербурге. В Кремле сообщили о намерении изучить представленные инициативы.

Кроме того, 25 октября Песков назвал условие для назначения переговорщика от ЕС. Москва положительно оценила бы появление такого представителя, если бы он действительно стремился содействовать мирному урегулированию. В числе возможных кандидатов СМИ называют президента Финляндии Александра Стубба, однако официального решения о его назначении нет.