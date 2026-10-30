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Опубликовано 30 октября, 02:30

Песков: Россия добивается мира на Украине, а не временной паузы

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия выступает за полноценное мирное урегулирование на Украине, а не за временное прекращение огня. Переговоры сами по себе не означают остановку боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC News.

«Переговоры не означают прекращения огня. Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Москве необходимо долгосрочное решение, а не временная договорённость, которая лишь приостановит боевые действия.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров также выступил против перемирия, которое даст Киеву возможность восстановить силы и получить новые поставки вооружений. Он заявил, что Москва не намерена предоставлять украинской стороне передышку на поле боя и продолжит добиваться целей специальной военной операции. Лавров также отметил, что Россия больше не собирается полагаться на обещания украинской стороны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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