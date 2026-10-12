Россия не намерена предоставлять Владимиру Зеленскому передышку в боевых действиях и полагаться на его обещания. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Юсефом Раджи.

«Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», — подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что президент Владимир Путин уже обозначил позицию Москвы по этому вопросу. По словам министра, Россия продолжает выполнение задач специальной военной операции и не намерена отступать от первоначально поставленных целей.

«Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции. Они прекрасно всем известны. Мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев», — заявил дипломат.

Глава МИД также подчеркнул, что российская сторона не считает необходимым оправдываться за свою позицию перед другими государствами.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал провести президентские выборы на Украине, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. По словам криворожского политика, двухмесячная пауза в боевых действиях необходима для организации голосования и обеспечения безопасности избирателей. При этом срок президентских полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая 2024 года, однако выборы не проводились из-за военного положения.