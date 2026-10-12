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Опубликовано 12 октября, 13:48

«Не будем покупаться на обещания»: Лавров исключил передышку для Зеленского

Лавров: Зеленский не заслужил передышку, а его обещаниям Москва не поверит

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия не намерена предоставлять Владимиру Зеленскому передышку в боевых действиях и полагаться на его обещания. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Юсефом Раджи.

«Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», — подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что президент Владимир Путин уже обозначил позицию Москвы по этому вопросу. По словам министра, Россия продолжает выполнение задач специальной военной операции и не намерена отступать от первоначально поставленных целей.

«Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции. Они прекрасно всем известны. Мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев», — заявил дипломат.

Глава МИД также подчеркнул, что российская сторона не считает необходимым оправдываться за свою позицию перед другими государствами.

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Напомним, Владимир Зеленский пообещал провести президентские выборы на Украине, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. По словам криворожского политика, двухмесячная пауза в боевых действиях необходима для организации голосования и обеспечения безопасности избирателей. При этом срок президентских полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая 2024 года, однако выборы не проводились из-за военного положения.

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Юрий Лысенко
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