Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский сам подтолкнул президента США Дональда Трампа к заключению сделки с Россией по поставкам дизельного топлива. По мнению главы движения «Другая Украина», украинский лидер проигнорировал многочисленные просьбы Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В своей статье на сайте движения Медведчук сослался на публикацию Axios. Издание сообщило со ссылкой на американского чиновника, что Трамп решил договориться с Москвой после того, как Киев не выполнил около шести просьб остановить атаки на НПЗ.

«Предупреждений одуматься и пойти на компромисс с американской стороны было более чем достаточно, но Киев долго и демонстративно плевал на Вашингтон, наивно полагая, что это останется без негативных последствий», — написал Медведчук.

По его оценке, американский президент долго пытался договориться с Зеленским, но в итоге разочаровался в возможности достичь с ним соглашений. Медведчук также связал конфликт между лидерами с внутриполитической борьбой в США.

«Теперь Трампу остаётся разделаться с Зеленским, который превратился в политический таран глобалистов и демократов против действующего президента США. Глобалисты так часто использовали твёрдый лоб кровавого клоуна для атак на него, что у американского лидера просто нет выбора», — заключил политик.