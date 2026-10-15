Прекращения огня ради приведения Зеленского в чувство не будет, заявил Лавров
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Россия не допустит прекращения огня, которое позволит Зеленскому восстановить силы и получить новые поставки вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Никакого прекращения огня, чтобы Зеленского опять привели в чувство и накачали оружием, не будет», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства в разговоре с журналистами по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Лавров также прокомментировал заявления Зеленского о намерении продолжать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По оценке министра, такими словами тот бросил прямой и грубый вызов президенту США Дональду Трампу.
Ранее Лавров заявлял, что Москва не намерена предоставлять Киеву передышку на поле боя и продолжит добиваться заявленных целей СВО. Министр подчеркнул, что Россия не собирается вновь полагаться на обещания украинской стороны.
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