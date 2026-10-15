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Опубликовано 15 октября, 14:01

Прекращения огня ради приведения Зеленского в чувство не будет, заявил Лавров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не допустит прекращения огня, которое позволит Зеленскому восстановить силы и получить новые поставки вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Никакого прекращения огня, чтобы Зеленского опять привели в чувство и накачали оружием, не будет», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства в разговоре с журналистами по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Лавров также прокомментировал заявления Зеленского о намерении продолжать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По оценке министра, такими словами тот бросил прямой и грубый вызов президенту США Дональду Трампу.

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Ранее Лавров заявлял, что Москва не намерена предоставлять Киеву передышку на поле боя и продолжит добиваться заявленных целей СВО. Министр подчеркнул, что Россия не собирается вновь полагаться на обещания украинской стороны.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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