Прекращения огня ради приведения Зеленского в чувство не будет, заявил Лавров

Россия не допустит прекращения огня, которое позволит Зеленскому восстановить силы и получить новые поставки вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Никакого прекращения огня, чтобы Зеленского опять привели в чувство и накачали оружием, не будет», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства в разговоре с журналистами по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Лавров также прокомментировал заявления Зеленского о намерении продолжать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По оценке министра, такими словами тот бросил прямой и грубый вызов президенту США Дональду Трампу.

Ранее Лавров заявлял, что Москва не намерена предоставлять Киеву передышку на поле боя и продолжит добиваться заявленных целей СВО. Министр подчеркнул, что Россия не собирается вновь полагаться на обещания украинской стороны.