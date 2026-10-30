Песков одним словом оценил участь переговоров после возобновления ударов по НПЗ
Песков исключил отмену переговоров из-за возобновления ударов ВСУ по НПЗ
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Атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы не ставят под угрозу проведение трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.
«Нет», — кратко ответил Песков.
Ранее украинские СМИ сообщили о возобновлении ударов ВСУ по российским НПЗ после двухнедельной паузы. Киев временно прекращал тогда атаки под давлением администрации президента США. Перерыв совпал с ограничениями работы Starlink для украинских военных, однако в Вашингтоне отрицали связь между восстановлением спутниковой связи и прекращением атак на НПЗ. Возобновление ударов подтвердил Новак. А Ушаков объяснил, почему Киев опять ослушался требования Трампа.