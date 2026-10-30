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Опубликовано 30 октября, 16:35

Песков одним словом оценил участь переговоров после возобновления ударов по НПЗ

Песков исключил отмену переговоров из-за возобновления ударов ВСУ по НПЗ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы не ставят под угрозу проведение трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

«Нет», — кратко ответил Песков.

«Показательно наказать»: От США потребовали реакции на удары Киева по российским НПЗ
«Показательно наказать»: От США потребовали реакции на удары Киева по российским НПЗ

Ранее украинские СМИ сообщили о возобновлении ударов ВСУ по российским НПЗ после двухнедельной паузы. Киев временно прекращал тогда атаки под давлением администрации президента США. Перерыв совпал с ограничениями работы Starlink для украинских военных, однако в Вашингтоне отрицали связь между восстановлением спутниковой связи и прекращением атак на НПЗ. Возобновление ударов подтвердил Новак. А Ушаков объяснил, почему Киев опять ослушался требования Трампа.

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Наталья Афонина
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