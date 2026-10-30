Песков одним словом оценил участь переговоров после возобновления ударов по НПЗ

Атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы не ставят под угрозу проведение трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.