Атака на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области показала, что Владимир Зеленский отказывается следовать договорённостям с Дональдом Трампом. Такую оценку дал депутат Госдумы Андрей Климов. По его словам, Вашингтон неоднократно просил Киев воздержаться от ударов по российским НПЗ, но украинская сторона эти договорённости нарушила.

«Американцы сейчас должны бы показательно наказать Зеленского и его хунту. Мы посмотрим, как это произойдёт», — приводит «Лента.ру» слова парламентария.

Климов связал возобновление атак с позицией Киева, который, по его мнению, демонстративно игнорирует требования США. Речь идёт не о разовом эпизоде, а о линии поведения, считает депутат.

При этом он призвал Россию сохранять готовность к подобным действиям. Отвечать на них, по его словам, нужно максимально быстро и эффективно. Это не просто реакция на конкретный удар, а общий подход к подобным атакам.

Ранее украинские СМИ сообщили о возобновлении ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам после двухнедельной паузы. До этого Киев временно прекратил атаки под давлением администрации Дональда Трампа. Перерыв совпал с ограничениями работы Starlink для украинских военных, однако в Вашингтоне отрицают связь между восстановлением спутниковой связи и прекращением ударов по НПЗ.