Три НПЗ и газохимический комплекс: Новак сообщил о возобновлении украинских атак
Новак: Украина возобновила атаки на российские НПЗ после перерыва
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Украинские беспилотники после перерыва вновь атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Под удар 30 октября попали три НПЗ и один газохимический комплекс, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
По его словам, небольшие повреждения получил один завод. В целом, отметил зампред правительства, система защиты и ПВО сработала.
«У нас был в течение какого-то времени перерыв, а сегодня атаки на НПЗ возобновлены, и наши предприятия работают по защите», — заявил Новак.
Названия атакованных предприятий и продолжительность перерыва вице-премьер не уточнил.
Ранее Новак рассказал об участии нефтяных компаний в финансировании ПВО для защиты заводов. По его словам, предприятия также самостоятельно устанавливают инженерные конструкции, призванные снизить последствия ударов беспилотников.
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