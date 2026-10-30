Три НПЗ и газохимический комплекс: Новак сообщил о возобновлении украинских атак

Украинские беспилотники после перерыва вновь атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Под удар 30 октября попали три НПЗ и один газохимический комплекс, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

По его словам, небольшие повреждения получил один завод. В целом, отметил зампред правительства, система защиты и ПВО сработала.

«У нас был в течение какого-то времени перерыв, а сегодня атаки на НПЗ возобновлены, и наши предприятия работают по защите», — заявил Новак.

Названия атакованных предприятий и продолжительность перерыва вице-премьер не уточнил.

Ранее Новак рассказал об участии нефтяных компаний в финансировании ПВО для защиты заводов. По его словам, предприятия также самостоятельно устанавливают инженерные конструкции, призванные снизить последствия ударов беспилотников.