«Одни вряд ли бы решились»: Ушаков объяснил, почему Киев опять ослушался требования Трампа по НПЗ

Украинские власти вновь проигнорировали требования президента США Дональда Трампа, возобновив попытки ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такую оценку дал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Да, в очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», — сказал представитель Кремля.

Ушаков также предположил, что Киев решается на подобные действия благодаря сохраняющейся поддержке европейских государств. По его мнению, без помощи Европы украинские власти вряд ли пошли бы на возобновление атак.

При этом помощник президента подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему играет ключевую роль в урегулировании конфликта. Он напомнил о планах провести трёхсторонние переговоры России, США и Украины при американском посредничестве, назвав их имеющими решающее значение для дальнейшего развития ситуации.

Ранее украинские СМИ сообщили о возобновлении ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам после двухнедельной паузы. До этого Киев временно прекратил атаки под давлением администрации Дональда Трампа. Перерыв совпал с ограничениями работы Starlink для украинских военных, однако в Вашингтоне отрицают связь между восстановлением спутниковой связи и прекращением ударов по НПЗ.