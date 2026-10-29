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Регион
Опубликовано 29 октября, 16:05

День народного единства покажет: Ушаков объяснил, от чего зависят новые переговоры с Киевом

Ушаков: Атаки ВСУ в праздничные дни могут повлиять на переговоры в Абу-Даби

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Возможные масштабные атаки со стороны Украины во время празднования Дня народного единства могут повлиять на подготовку трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, ранее речь шла о возобновлении консультаций после 4 ноября. Однако конкретные сроки ещё могут измениться в зависимости от развития ситуации. Он отметил, что выбор такого ориентира связан не только с праздничными мероприятиями, но и с необходимостью оценить действия украинской стороны в ближайшие дни.

«Мы ещё посмотрим, как украинские наши соперники там поведут себя в эти дни. Это же тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбёжки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение. Это логично», — заявил помощник президента.

Ушаков сообщил о формировании делегации РФ к переговорам по Украине в Абу-Даби
Ушаков сообщил о формировании делегации РФ к переговорам по Украине в Абу-Даби

Ранее Юрий Ушаков подтвердил, что переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут после 4 ноября. Тогда представитель Кремля пояснил, что точная дата встречи ещё не согласована, а Москва пока не направляла другим участникам сигналы о конкретных сроках консультаций.

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Юрий Лысенко
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