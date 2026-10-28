Ушаков сообщил о формировании делегации РФ к переговорам по Украине в Абу-Даби

Россия пока не завершила формирование делегации для трёхсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Основной состав уже определён, но окончательный список участников подготовят в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Наш состав не определён. У нас костяк есть, конечно. Но состав, я думаю, что в ближайшее время будет», — отметил он.