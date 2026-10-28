Ушаков сообщил о формировании делегации РФ к переговорам по Украине в Абу-Даби
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Россия пока не завершила формирование делегации для трёхсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Основной состав уже определён, но окончательный список участников подготовят в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Наш состав не определён. У нас костяк есть, конечно. Но состав, я думаю, что в ближайшее время будет», — отметил он.
Ранее Ушаков сообщил, что представители России, Украины и США проведут переговоры в Абу-Даби после 4 ноября. Точную дату встречи стороны ещё должны согласовать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в рамках будущего мирного соглашения Россия и Украина должны получить взаимные гарантии безопасности. Этот вопрос станет одной из ключевых тем трёхсторонних переговоров с участием США, которые планируют провести в ноябре в Абу-Даби.
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