Песков назвал деструктивной позицию ЕС о «продолжении давления на РФ»

Попытки европейских стран усилить давление на Россию не принесут положительных результатов, тогда как прямые переговоры могут помочь восстановить диалог. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Первому каналу.

Представитель Кремля обратил внимание, что в европейских столицах продолжают звучать призывы к дальнейшему давлению на Москву. Такой подход он считает ошибочным и не способствующим дипломатическому урегулированию.

«Это деструктивная абсолютно позиция. Она ни к чему хорошему не приведёт», — подчеркнул Песков.

В качестве альтернативы он привёл недавние телефонные переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По мнению представителя Кремля, инициативу политиков, готовых обсуждать существующие разногласия напрямую, необходимо поддерживать.

«Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать», — сказал пресс-секретарь российского лидера.