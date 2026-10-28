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Регион
Опубликовано 28 октября, 22:03

Песков назвал деструктивной позицию ЕС о «продолжении давления на РФ»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Попытки европейских стран усилить давление на Россию не принесут положительных результатов, тогда как прямые переговоры могут помочь восстановить диалог. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Первому каналу.

Представитель Кремля обратил внимание, что в европейских столицах продолжают звучать призывы к дальнейшему давлению на Москву. Такой подход он считает ошибочным и не способствующим дипломатическому урегулированию.

«Это деструктивная абсолютно позиция. Она ни к чему хорошему не приведёт», — подчеркнул Песков.

В качестве альтернативы он привёл недавние телефонные переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По мнению представителя Кремля, инициативу политиков, готовых обсуждать существующие разногласия напрямую, необходимо поддерживать.

«Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков назвал истеричной реакцию ряда стран ЕС на звонок Стубба и Стёре Путину
Песков назвал истеричной реакцию ряда стран ЕС на звонок Стубба и Стёре Путину

Ранее Life.ru сообщал, что, кроме Финляндии и Норвегии, другие европейские страны не запрашивали телефонных переговоров с Путиным. По словам Пескова, именно Стубб и Стёре выступили инициаторами состоявшегося 27 октября разговора. Стороны обсудили украинское урегулирование и предстоящее возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

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Матвей Константинов
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