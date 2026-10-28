Песков назвал деструктивной позицию ЕС о «продолжении давления на РФ»
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Попытки европейских стран усилить давление на Россию не принесут положительных результатов, тогда как прямые переговоры могут помочь восстановить диалог. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Первому каналу.
Представитель Кремля обратил внимание, что в европейских столицах продолжают звучать призывы к дальнейшему давлению на Москву. Такой подход он считает ошибочным и не способствующим дипломатическому урегулированию.
«Это деструктивная абсолютно позиция. Она ни к чему хорошему не приведёт», — подчеркнул Песков.
В качестве альтернативы он привёл недавние телефонные переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По мнению представителя Кремля, инициативу политиков, готовых обсуждать существующие разногласия напрямую, необходимо поддерживать.
«Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Life.ru сообщал, что, кроме Финляндии и Норвегии, другие европейские страны не запрашивали телефонных переговоров с Путиным. По словам Пескова, именно Стубб и Стёре выступили инициаторами состоявшегося 27 октября разговора. Стороны обсудили украинское урегулирование и предстоящее возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.