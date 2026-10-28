Песков: Кроме Стубба и Стёре, европейцы не запрашивали разговоров с Путиным

За последние дни Москва получила запросы на телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным от руководителей только двух европейских стран — Финляндии и Норвегии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идёт о президенте Финляндии Александре Стуббе и премьер-министре Норвегии Йонасе Гаре Стёре. 27 октября Путин провёл с ними телефонные разговоры по инициативе финской и норвежской сторон. В ходе бесед обсуждалось урегулирование украинского кризиса. Участники также приветствовали договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби

Ранее британская газета The Telegraph заявила, что телефонный разговор Владимира Путина со Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стёре вызвал разногласия среди европейских союзников Украины. Некоторые политики раскритиковали инициативу политиков, опасаясь, что отдельные контакты с Москвой подорвут единую позицию Европы. В Хельсинки и Осло настаивают, что действовали исключительно от имени Финляндии и Норвегии, а не всей Европы.