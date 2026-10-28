Telegraph: Разговор Путина со Стуббом и Стёре вызвал раскол в Европе

Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре вызвал разногласия среди европейских союзников Украины. Некоторые политики раскритиковали инициативу Хельсинки и Осло, опасаясь, что отдельные контакты с Москвой подорвут единую позицию Европы. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По оценке издания, попытка двух североевропейских лидеров способствовать урегулированию украинского конфликта обернулась дипломатическими разногласиями. Стубб и Стёре рассчитывали напрямую передать российскому президенту предложения перед предстоящими переговорами, однако их действия встретили неоднозначную реакцию партнёров.

В материале отмечается, что возникший спор оказался выгоден Москве. По мнению журналистов, европейские государства рискуют ослабить собственные переговорные позиции, если продолжат устанавливать контакты с Россией без предварительного согласования.

Один из европейских чиновников предупредил газету об опасности ситуации, при которой лидеры разных стран начнут звонить Путину по собственной инициативе, не имея общей позиции. При этом правительства государств Евросоюза уже пытаются согласовать состав делегации, которая могла бы представлять интересы Европы на будущих переговорах с Москвой.

В Хельсинки и Осло настаивают, что действовали исключительно от имени Финляндии и Норвегии, а не всей Европы. Разговор состоялся 27 октября после консультаций с украинской стороной и продолжался около полутора часов. Стубб впоследствии назвал беседу откровенной и содержательной.