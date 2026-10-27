Сама могла говорить с Путиным: Критиковавшая Стубба Фредериксен попала в неожиданный список

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, раскритиковавшая телефонный разговор президента Финляндии Александера Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным, сама рассматривалась в качестве возможного переговорщика Европы с Россией. Её кандидатуру всего за несколько дней до этого называла британская газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

В материале от 22 октября издание сообщало, что европейские государства подбирают представителей для возможного диалога с Москвой. Помимо Фредериксен, в список пяти потенциальных переговорщиков вошли сами Стубб и Стёре, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Чехии Петр Павел.

Однако после состоявшегося 27 октября разговора с российским лидером Фредериксен выступила против действий своих североевропейских коллег. Она выразила недовольство тем, что Финляндия и Норвегия самостоятельно организовали контакт с Москвой, не согласовав инициативу с другими европейскими государствами.

«Я очень скептически отношусь к этой норвежско-финской инициативе. Она не была согласована с остальными», — заявила датский премьер.

Фредериксен призвала европейские страны придерживаться единой позиции. По её словам, она не понимает, каких именно результатов Стубб и Стёре рассчитывали добиться личным разговором с Путиным. При этом, согласно официальному заявлению Хельсинки и Осло, политики выступали исключительно от имени своих государств и не претендовали на представительство всей Европы.

Противоречивая ситуация возникла на фоне попыток Евросоюза получить собственное место за столом переговоров по Украине. По данным The Telegraph, европейские дипломаты опасаются, что Москва и Вашингтон могут достичь договорённостей без достаточного участия Брюсселя. Поэтому среди обсуждаемых вариантов — не только назначение одного представителя, но и формирование группы из нескольких лидеров.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Кремле оценили возможную роль Стубба в урегулировании украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда пояснил, что Москва готова положительно оценить конструктивные предложения финского лидера, но простое повторение позиции Брюсселя не поможет дипломатическому процессу.

Кроме того, политолог Дмитрий Солонников предположил в беседе с Life.ru, что недавний разговор с российским президентом мог стать своеобразной проверкой переговорных способностей Стубба. По версии эксперта, европейские политики могли таким образом оценивать, насколько финский лидер подходит на роль посредника.