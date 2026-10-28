Европейские политики постепенно приходят к пониманию, что продолжение украинского конфликта не позволит добиться поставленных целей. Об изменении подхода ряда стран свидетельствуют итоги переговоров по Украине в Осло. К такому выводу пришёл автор американского издания Responsible Statecraft Мэттью Блэкберн.

По оценке обозревателя, риторика руководства Финляндии и Норвегии стала более сдержанной. На встрече в Осло представители этих стран уделили особое внимание дипломатическим способам урегулирования. Автор считает такой подход признаком постепенного пересмотра европейской политики в отношении России.

«Более умеренная риторика Финляндии и Норвегии является важнейшим первым шагом к общему европейскому пониманию того, что продолжение войны в её нынешнем виде обречено на провал», — говорится в публикации.

Блэкберн отмечает, что попытки усилить давление на Москву не принесли результатов, на которые рассчитывали Киев и его западные союзники. По его мнению, удары по российской территории также не заставили руководство РФ согласиться на прекращение огня. При этом дальнейшая эскалация увеличивает издержки для всех участников конфликта.

Отдельно обозреватель обращает внимание на военную зависимость европейских государств от Вашингтона. Он полагает, что без американских разведывательных данных и поставок вооружений страны Европы не смогут самостоятельно поддерживать прежний уровень давления на Россию.

Автор считает, что Финляндия и Норвегия предлагают альтернативный подход к урегулированию. Вместо продолжения боевых действий ради достижения максимальных требований европейским государствам, по его оценке, следует сосредоточиться на поиске компромисса. Блэкберн также указывает, что затяжной конфликт требует дипломатического решения с участием США.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре изложил российскую позицию относительно причин украинского конфликта. Как уточнила пресс-служба Кремля, глава государства также дал оценку текущей ситуации в зоне боевых действий. Разговор состоялся 27 октября по инициативе финского и норвежского руководителей, которые предварительно провели консультации с украинской стороной.