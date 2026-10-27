Владимир Зеленский добивается временного прекращения огня, а не полноценного мирного соглашения с Россией. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его оценке, украинское руководство заинтересовано в заморозке конфликта, которая не потребует от Киева принятия долгосрочных обязательств.

«Зеленский хочет прекращения огня, а не переговоров. Он хочет замороженный конфликт, в котором у Украины не будет никаких обязательств», — заявил Меркурис.

Аналитик считает, что украинский лидер сознательно выдвигает условия, которые российская сторона не сможет принять. Подобную тактику он связывает со стремлением Киева избежать обсуждения принципиальных вопросов будущего мирного урегулирования.

По мнению Меркуриса, Зеленский использует заявления о собственных «красных линиях», чтобы ограничить пространство для компромисса. В результате, полагает эксперт, переговорный процесс может зайти в тупик ещё до достижения конкретных договорённостей.

Таким образом, аналитик видит в предложении о прекращении огня попытку сохранить нынешнее положение без окончательного политического урегулирования. Сам Зеленский представляет остановку боевых действий как первый шаг к завершению конфликта и получению гарантий безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Меркурис обвинил украинское руководство в нежелании идти на мирные переговоры. В декабре 2024 года британский аналитик утверждал, что Зеленский и его окружение намеренно выдвигают невыполнимые требования, поскольку заинтересованы в продолжении западной финансовой поддержки. Эксперт предполагал, что руководство Украины предпочтёт затягивание конфликта достижению компромисса с Россией.