Зеленский в 21-й раз продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 дней. Теперь оба режима будут действовать до 29 января 2027 года. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Верховной рады.

Документы получили номера 16182 и 16183. Оба закона вступят в силу 31 октября, когда истекает предыдущий срок действия военного положения и мобилизации.

Ранее в понедельник, 26 октября, Верховная рада одобрила инициативы Зеленского. За продление военного положения проголосовали 293 депутата, а сохранение всеобщей мобилизации поддержал 281 парламентарий. После голосования документы направили на подпись главе государства.

Это уже 21-е продление военного положения и мобилизации с февраля 2022 года. Предыдущее решение украинские власти приняли в июле, сохранив оба режима до конца октября.

Продление военного положения означает сохранение действующих ограничений, в том числе на проведение выборов. Также продолжат действовать установленные на период мобилизации правила призыва и ограничения на выезд за границу для отдельных категорий военнообязанных.

Ранее Life.ru сообщал, что Верховная рада поддержала продление мобилизации и военного положения до 2027 года. Парламент одобрил президентские инициативы в ускоренном порядке. Теперь после подписания Зеленским решения получили окончательное законодательное оформление.