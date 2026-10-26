Никаких выборов: Зеленский через Раду продлил мобилизацию и военное положение до 2027 года

Верховная рада Украины на очередном заседании утвердила президентские законопроекты, пролонгирующие действие режима военного положения, а также проведение всеобщей мобилизации. Согласно принятому решению, оба правовых режима будут действовать до 29 января 2027 года.

За инициативу Владимира Зеленского высказались 293 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах. Рассмотрение документов прошло без затяжных дискуссий — парламентарии заранее проголосовали за применение ускоренной процедуры согласования.

Это голосование стало уже 21-м случаем с февраля 2022 года, когда действующий созыв украинского парламента принимает решение о пролонгации экстраординарных мер.

Сохранение военного положения автоматически замораживает проведение любых избирательных кампаний на Украине, включая выборы президента и парламента, а также позволяет военкоматам продолжать принудительные мобилизационные мероприятия по всей территории страны.