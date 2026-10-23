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Опубликовано 23 октября, 00:12

Путин сравнил принудительную мобилизацию на Украине с отловом бездомных собак

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сравнил принудительную мобилизацию на Украине с отловом бездомных собак. По его словам, людей забирают прямо с улиц и против их воли отправляют на передовую. Об этом глава государства рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы видим, что их собирают, как бездомных собак на улицах, загоняют на фронт насильно», — сказал российский лидер.

Путин считает, что такая практика оборачивается серьёзными последствиями для украинских войск. В частности, принудительная отправка на фронт, по его оценке, снижает мотивацию военнослужащих.

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При этом президент РФ признал, что в украинских формированиях остаются мотивированные бойцы. Однако, как утверждает Путин, они далеко не всегда участвуют в боевых действиях непосредственно на передовой.

Ранее Life.ru рассказывал о жалобах на действия сотрудников украинских ТЦК. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о случаях незаконного проникновения военкомов в жилые дома. По его словам, такие обращения поступают из нескольких регионов страны, а подобные действия могут квалифицироваться как уголовное преступление.

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Александр Блинов
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