Президент России Владимир Путин сравнил принудительную мобилизацию на Украине с отловом бездомных собак. По его словам, людей забирают прямо с улиц и против их воли отправляют на передовую. Об этом глава государства рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы видим, что их собирают, как бездомных собак на улицах, загоняют на фронт насильно», — сказал российский лидер.

Путин считает, что такая практика оборачивается серьёзными последствиями для украинских войск. В частности, принудительная отправка на фронт, по его оценке, снижает мотивацию военнослужащих.

При этом президент РФ признал, что в украинских формированиях остаются мотивированные бойцы. Однако, как утверждает Путин, они далеко не всегда участвуют в боевых действиях непосредственно на передовой.