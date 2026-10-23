Путин сравнил принудительную мобилизацию на Украине с отловом бездомных собак
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сравнил принудительную мобилизацию на Украине с отловом бездомных собак. По его словам, людей забирают прямо с улиц и против их воли отправляют на передовую. Об этом глава государства рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Мы видим, что их собирают, как бездомных собак на улицах, загоняют на фронт насильно», — сказал российский лидер.
Путин считает, что такая практика оборачивается серьёзными последствиями для украинских войск. В частности, принудительная отправка на фронт, по его оценке, снижает мотивацию военнослужащих.
При этом президент РФ признал, что в украинских формированиях остаются мотивированные бойцы. Однако, как утверждает Путин, они далеко не всегда участвуют в боевых действиях непосредственно на передовой.
Ранее Life.ru рассказывал о жалобах на действия сотрудников украинских ТЦК. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о случаях незаконного проникновения военкомов в жилые дома. По его словам, такие обращения поступают из нескольких регионов страны, а подобные действия могут квалифицироваться как уголовное преступление.