В Одессе группа цыган напала на территориальный центр комплектования (ТЦК), куда доставили мобилизованного барона, и забросала здание камнями. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Тем временем во Львове сотрудника ТЦК, ранее осуждённого за взяточничество, заподозрили в избиении мобилизованного мужчины до смерти. Пострадавший скончался в больнице от тяжёлых травм. В сентябре 2026 года несколько работников военкомата набросились на мобилизованного, который лежал на полу со скованными за спиной руками. Подозреваемый, как утверждает ГБР, нанёс потерпевшему не менее двух ударов ногой. Теперь фигуранту грозит до десяти лет заключения по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, совершённом группой лиц.