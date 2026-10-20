Сотрудник ТЦК забил мобилизованного до смерти во Львове

Во Львове сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), ранее осуждённого за взяточничество, заподозрили в избиении мобилизованного мужчины до смерти. Пострадавший скончался в больнице от тяжёлых травм. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

По данным следствия, в сентябре 2026 года несколько работников военкомата набросились на мобилизованного, который лежал на полу со скованными за спиной руками. Мужчину били кулаками и ногами по туловищу и грудной клетке, хотя он не мог сопротивляться. Подозреваемый, как утверждает ГБР, нанёс потерпевшему не менее двух ударов ногой.

После избиения мужчину перенесли в техническое помещение, откуда его позднее забрала скорая помощь. Врачи обнаружили многочисленные переломы рёбер, тяжёлые повреждения лёгких и другие опасные для жизни травмы. Спасти пострадавшего не удалось.

Примечательно, что всего за месяц до происшествия, в августе, Шевченковский районный суд Львова признал этого же военнослужащего виновным в получении взятки по предварительному сговору с другими лицами. Тогда он получил наказание, не связанное с лишением свободы, и продолжил служить в ТЦК.

Теперь фигуранту грозит до десяти лет заключения по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, совершённом группой лиц. Суд отправил его под стражу без права внесения залога. Следователи также устанавливают роль остальных участников избиения.

Ранее Life.ru сообщал о смерти мобилизованного на сборном пункте ТЦК в Полтавской области. Мужчина 1978 года рождения потерял сознание, ожидая отправки в воинскую часть. Прибывшие медики не смогли его спасти. Представители военкомата заявили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Кроме того, во Львове сотрудник ТЦК оскорбил женщину, снимавшую на видео принудительное задержание мужчины. На кадрах несколько человек окружили гражданского и пытались увести его, а очевидец вступила с ними в словесную перепалку.