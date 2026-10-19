В Полтавской области мужчина умер на сборном пункте ТЦК перед отправкой в ВСУ

В Полтавской области Украины мужчина умер, так и не дождавшись отправки на военную службу. Он находился на сборном пункте территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), когда внезапно потерял сознание. О случившемся сообщило региональное подразделение ТЦК.

По версии военкомата, мужчину 1978 года рождения доставили туда после того, как выяснилось, что он числится в розыске. Он должен был отправиться в одну из частей ВСУ.

Во время ожидания украинцу неожиданно стало плохо. На место вызвали бригаду скорой помощи, но спасти его медики не смогли. В ТЦК причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

В украинском военкомате не уточнили, сколько времени мужчина провёл на сборном пункте и имел ли хронические заболевания. Обстоятельства произошедшего требуют дополнительного выяснения.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. В мае 2024-го вступили в силу новые правила воинского учёта, предусматривающие дополнительные обязанности для военнообязанных. Работа ТЦК неоднократно становилась причиной общественных конфликтов, в том числе из-за сообщений о принудительном доставлении мужчин в военкоматы.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели украинского архитектора Евгения Лагунова, который умер спустя шесть дней после мобилизации в Днепропетровской области. Его родственники утверждали, что мужчина получил травмы во время пребывания в ТЦК. Представители военкомата связывали произошедшее с эпилептическим приступом.