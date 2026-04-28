Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 апреля, 01:38

Размозжили голову и бросили умирать: Украинский архитектор погиб после визита в ТЦК

Избитый в ТЦК украинский архитектор Лагунов умер через 6 дней после мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Украинский архитектор Евгений Лагунов умер после полученных в военкомате Днепропетровской области травм. 43-летний мужчина погиб спустя шесть дней после мобилизации. Полиция возбудила уголовное дело, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Родственники рассказали, что сотрудники ТЦК задержали мужчину 2 апреля. Врачи признали его пригодным к службе в тылу. Затем Лагунова направили в районный военкомат. Но уже через несколько часов мобилизованный оказался в больнице.

Медики диагностировали тяжёлые травмы — ушиб головного мозга, перелом пазухи носа, перелом плечевой кости. Врачам пришлось ввести Лагунова в медикаментозную кому. 8 апреля мужчина скончался.

По факту смерти возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В ТЦК заявили, что у Евгения произошёл эпилептический приступ. Мать погибшего заявила, что у её сына никогда не было эпилепсии.

В Черновицкой области верующие отбили у ТЦК священника канонической УПЦ

Ранее в Кривом Роге умер мобилизованный 50-летний мужчина. Накануне его доставили в территориальный центр комплектования. У мобилизованного подозревали онкологию. В самом ТЦК произошедшее не комментировали. Тело отправили на экспертизу.

BannerImage
Лия Мурадьян
