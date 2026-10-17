В Черновцах ТЦК с полицией увезли мужчину после массовой драки с его спасителями

В Черновцах мобилизация мужчины сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции обернулась массовой потасовкой с очевидцами. Прохожие попытались помешать силовому задержанию, однако их тоже избили и залили перцем. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале депутат Рады Артём Дмитрук.

Драка в ходе силовой мобилизации. Видео © Telegram / Артём Дмитрук

Представители украинского военкомата при содействии полицейского силой затолкали местного жителя в микроавтобус. Находившиеся поблизости люди возмутились произволом и попытались отбить у них мужчину.

Во время драки один из сотрудников ТЦК оттолкнул женщину, после чего она потеряла равновесие и упала. На помощь задерживаемому поспешили ещё трое очевидцев, но вмешательство закончилось применением газового баллончика. Раздражающее вещество распылили полицейский и представитель военкомата.

Кроме того, один из мужчин оказался на земле после толчка со стороны правоохранителя. Несмотря на сопротивление собравшихся, задержанного всё же увезли.

При этом его личный автомобиль вместе с находившимися внутри вещами остался прямо на дороге. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

Ранее Life.ru сообщал о похожем конфликте в Виннице, где сотрудники ТЦК применили газ против прохожих, пытавшихся помешать силовому задержанию мужчины. Тогда очевидцы попытались освободить задержанного, однако представители военкомата смогли покинуть место происшествия на микроавтобусе.