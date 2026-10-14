Заходят в незапертые двери: Омбудсмен Украины рассказал о действиях ТЦК в жилых домах

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) заходят в частные дома и квартиры, после чего силой выводят оттуда людей. О подобных случаях сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Об этом пишет «Страна.ua».

По его оценке, такие действия могут квалифицироваться как уголовное преступление. Как рассказал омбудсмен, представители военкоматов иногда проникают в жилые помещения, пользуясь тем, что входная дверь осталась незапертой. Затем находящихся внутри мужчин принудительно выводят из дома для дальнейших мобилизационных мероприятий.

Лубинец подчеркнул, что сотрудники ТЦК не вправе самовольно проникать в чужое жилище. Он считает подобную практику нарушением прав граждан, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

По словам уполномоченного, речь идёт не об отдельных эпизодах: жалобы на подобные действия поступают из разных регионов Украины. Среди территорий с наибольшим количеством обращений он назвал Одесскую, Днепропетровскую, Львовскую и Закарпатскую области.

Ранее украинский омбудсмен напомнил сотрудникам ТЦК о запрете на силовые методы мобилизации. Как сообщал Life.ru 5 октября, Лубинец заявил, что работники военкоматов не вправе применять угрозы, отбирать у граждан личные вещи и незаконно ограничивать их свободу. Он также призвал учитывать состояние здоровья военнообязанных и их медицинские документы при прохождении комиссии.