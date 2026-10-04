Одессит спрятался от ТЦК в парковом туалете, а прохожие заставили военных уйти

Мужчина в Одессе заперся в парковом туалете, пытаясь избежать встречи с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Кадры инцидента распространяют местные Telegram-каналы.

В Одессе мужчина заперся в туалете от сотрудников ТЦК. Видео © Telegram / Х***** Одесса

На видео люди в военной форме стоят возле уборной и пытаются добиться, чтобы находящийся внутри мужчина вышел. Тот открывать дверь отказался.

В происходящее вмешались оказавшиеся рядом местные жители. Они начали спорить с военными и потребовали оставить мужчину в покое. В итоге люди в форме ушли, после чего конфликт завершился.

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