Одессит спрятался от ТЦК в парковом туалете, а прохожие заставили военных уйти
В Одессе мужчина заперся в туалете от сотрудников ТЦК
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Мужчина в Одессе заперся в парковом туалете, пытаясь избежать встречи с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Кадры инцидента распространяют местные Telegram-каналы.
В Одессе мужчина заперся в туалете от сотрудников ТЦК. Видео © Telegram / Х***** Одесса
На видео люди в военной форме стоят возле уборной и пытаются добиться, чтобы находящийся внутри мужчина вышел. Тот открывать дверь отказался.
В происходящее вмешались оказавшиеся рядом местные жители. Они начали спорить с военными и потребовали оставить мужчину в покое. В итоге люди в форме ушли, после чего конфликт завершился.
Конфликты вокруг работы ТЦК в Одессе происходят регулярно. В сентябре Life.ru писал о заявлении депутата Рады Алексея Гончаренко*, который утверждал, что сотрудники военкоматов начали устраивать засады на военнообязанных. А в августе десятерых военнослужащих одного из районных ТЦК Одессы заподозрили в незаконном лишении свободы и пытках граждан. По версии украинского следствия, установлены как минимум восемь потерпевших.
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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.